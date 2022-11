Nintendo dévoile la moyenne d'âge des joueurs Nintendo Switch

Contrairement aux idées reçues, les joueurs Nintendo Switch ne sont clairement pas majoritairement des enfants (même si ici sur Nintendo-Master nous le savions déjà). En effet, dans son dernier rapport de ses résultats financiers en date, Nintendo a ajouté un graphique montrant l'âge moyen des joueurs Nintendo Switch.

Visible ci-dessus, ce graphique démontre bien que la majorité des joueurs Nintendo Switch ont entree 18 et 43 ans. Les joueurs de moins de 7 ans et ceux de plus de 52 ans sont clairement les plus minoritaires et les joueurs entre 20 et 25 ans sont clairement les plus représentés avec un pic aux alentours de 23 ans. Il faut cependant ajouter que la présence de jeux Nintendo Switch sous le graphique ne veut pas dire que les joueurs de 5 ans sont ceux jouant le plus à The Legend of Zelda : Breath of the Wild et ceux de plus de 60 ans ne sont pas les plus gros joueurs de Splatoon 3.

Source : Nintendo