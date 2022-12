Nintendo Chronicles Live - Le Bêtisier

Vous ne l'attendiez pas, et pourtant, le voilà, le bêtisier des Nintendo Chronicles Live ! Voilà un an que vous avez pu nous écouter débattre de l'actualité de Big N sur Nintendo-Master, et voici maintenant compilés en podcasts et en vidéo les moments les plus drôles des émissions de la saison !

Sommaire

01:10 : En coulisses

17:03 : Show must go on (problèmes techniques)

32:06 : Élément perturbateur

34:12 : Bruits parasites

34:45 : Hello darkness my old friend

38:25 : Bafouilles & autres lapsus

44:58 : Gomennasai

47:03 : Badum tss

55:22 : Second degré et gros délire

1:02:30 : NSFW

1:05:30 : Remerciements

Merci donc à tous mes chroniqueurs de la saison et à vous d’avoir écouté cette saison, si elle vous a plu n’hésitez pas à suivre l’émission sur Twitter et YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. À bientôt pour de nouvelles aventures !