Nintendo bloque le compte d'un joueur après qu'il ait acheté un jeu sur le site G2A

G2A est un fameux site qui permet l'achat de jeux numériques (sur toutes les plateformes) qui remporte beaucoup de succès depuis près de dix ans à cause de certains prix défiant toute concurrence. Pourtant le site est très contesté et est régulièrement pointé du doigt pour ses méthodes qui flirtent avec l'illégalité et les arnaques : promo en provenance d'autres sites, codes de jeux achetés en masse légalement lors de promo de façon à pouvoir les revendre ensuite à bas prix hors promo, codes volés ou encore codes achetés avec des cartes bleues volées... Les reproches et les litiges sont nombreux même si le site reste légal puisqu'il ne vend pas directement les jeux et ne se présente que comme un intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur, et que de très nombreuses transactions sont réalisées chaque jour, à priori, sans souci.

Il n'empêche qu'il faut faire très attention. En témoigne la mésaventure d'un membre du forum Reddit qui a vu son compte Nintendo Switch littéralement bloqué par Nintendo avec la disparition de tous ses jeux achetés auparavant en téléchargement mais aussi de toutes ses sauvegardes ! Depuis, l'utilisateur s'est rendu compte qu'il avait acheté un code de jeu obtenu via une carte bleue volée et qu'il était donc considéré au mieux comme un receleur, au pire comme le voleur. Contacté, Nintendo a cependant laissé à l'utilisateur la possibilité de prouver sa bonne foi en fournissant la preuve d'achat- ce qu'il a fait aussitôt en ajoutant les captures d'écran de ses contestations et demandes de remboursement auprès de Paypal et du site G2A. Il est désormais dans l'attente d'une décision de Nintendo mais quoiqu'il arrive, il l'assure, il fera bien plus attention à ses achats la prochaine fois et , à coup sûr, il laissera tomber le site G2A.

