Nintendo augmente la production de Nintendo Switch en raison de la très forte demande

D'après le site Digitimes, Nintendo accélère actuellement sa production de Nintendo Switch à cause de la très forte demande occasionnée par le confinement quasi mondial de la population. La société aurait ainsi, au cours des deux dernières semaines , augmenté ses commandes de près de 20% auprès de ses fournisseurs Foxconn et Hosiden. Une augmentation non confirmée par Nintendo qui n'a d'ailleurs pas souhaité commenter cette information.

Rappelons que la console dans son modèle standard est actuellement très difficile à trouver.

Source : Digitimes