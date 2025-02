Nintendo annonce l'arrêt de son service Points Or My Nintendo

Lors que l'on parle de volonté de changement des interfaces de Nintendo, on pense logiquement à une amélioration, et non à une régression. C'est avec un sentiment de confusion que nous avons lu ce jour le dernier communiqué de Nintendo annonçant la fin du service Point Or disponible via votre compte My Nintendo. Pour rappel, en achetant un jeu Nintendo Switch neuf en version physique ou en dématérialisé, vous avez la possibilité de récupérer des quantités pré-définies de Points Or à utiliser sur l'eShop. 1 Point Or correspondait à 1 centime, et cela permettait à beaucoup de joueurs d'avoir sur le long terme des réductions sur l'achat de DLC ou de petits jeux indé par exemple.

Ce service prendra donc fin officiellement à partir du 25 mars 2025 . Quand à la raison du pourquoi, nous attendrons de nouvelles informations de la firme dans les prochains jours. Tandis que certains y voit l'arrêt d'un service, d'autres pensent à une nécessité pour la mise en place d'un nouveau système qui doit fonctionner à la fois pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Vous l'aurez compris, c'est l'occasion pour faire un tour dans votre ludothèque physique voir si vous n'auriez pas oublié d'enregistrer quelques points sur vos derniers achats de jeux.

À compter du 25 mars, il ne sera plus possible d'obtenir des points or My Nintendo. Les points or déjà obtenus pourront cependant être utilisés après cette date sur le Nintendo eShop dans les 12 mois suivant leur obtention.



Plus d'informations : https://t.co/lxGWLAlPtc — Nintendo France (@NintendoFrance) February 18, 2025

Source : Nintendo