Nintendo annonce l'arrêt des services de réparation de Wii au Japon

C'est la fin d'une époque comme on dit... Après 14 années de bons et loyaux services, la page Nintendo Wii s'apprête à être définitivement tournée. Nintendo Japon vient d'annoncer sur son site officiel que les réparations de Nintendo Wii ne pourront plus être effectuées par leurs services à compter du 31 mars 2020 . La raison mise en avant : la difficulté à s'approvisionner en pièces de rechange, rendant ces dernières de plus en plus coûteuses.

A l'heure d'aujourd'hui, si nous souhaitons continuer à profiter de nos jeux Wii et que notre console décide de nous lâcher, il ne reste qu'une poignée de solutions :

Jouer les MacGyver et récupérer des pièces détachées sur d'anciens modèles

Opter pour l'achat d'une Wii U qui est rétrocompatible

Opter pour des solutions un peu moins légales...

Et vous ? Qu'avez-vous fait de votre Nintendo Wii et de votre collection de jeux depuis tout ce temps ?

Source : Nintendo