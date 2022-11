Nintendo annonce avoir vendu 77 millions d'amiibo depuis leur sortie en 2014

Annoncés en grande pompe lors de l'E3 2014 de Nintendo en juin 2014 , les amiibo sont sortis le 28 novembre 2014 chez nous Européens pour accompagner la sortie de Super Smash Bros. For Wii U. D'abord exclusivement compatibles avec Mario Kart 8 et Super Smash Bros. for 3DS et Wii U, ces figurines en plastique sont rapidement devenus l'une des sources de revenus les plus fleurissantes chez Nintendo et de véritables incontournables à chaque grosses sorties Nintendo.

Ayant effectué, avec brio, la migration des Nintendo 3DS et Wii U jusqu'à l'incroyable mastodonte Nintendo Switch, les amiibo se sont vendus à hauteur de 77 millions d'exemplaires dans le monde depuis novembre 2014 , et c'est Nintendo qui vient fièrement de l'annoncer dans son dernier rapport brillamment retranscrit par l'ami @oscarlemaire.

Combien d'amiibo possédez-vous ? Que pensez-vous cet impressionnant chiffre ?

77 millions de figurines amiibo ont été vendues depuis leur introduction. Les derniers chiffres qu'on avait c'était 54,6 millions à fin mars 2018, soit un peu plus de 22 millions en quatre ans et demi (donc entre 5 et 6 millions par an en moyenne). — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) November 9, 2022

Source : Nintendo