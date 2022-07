Nintendo ajoute trois jeux à sa collection de jeux NES et Super NES pour les abonnés au Nintendo Switch Online - Kirby’s Avalanche, Fighter’s History et DAIVA STORY 6 IMPERIAL OF NIRSARTIA

Les abonnés au service Nintendo Switch Online peuvent se réjouir, Nintendo ne les a pas oubliés et vient de mettre à jour les émulateurs NES et Super NES en ajoutant trois nouveaux jeux. Disponibles gratuitement pour les abonnés, cette mise à jour ajoute DAIVA STORY 6 IMPERIAL OF NIRSARTIA sorti sur NES en 1986 , Fighter's History sorti sur Super NES en 1994 et Kirby's Avalanche sorti sur Super NES lui aussi en 1995 . De quoi vous plonger un peu plus dans les archives NES et Super NES de Nintendo.

Pour l'occasion, Nintendo of America nous ont concoctés, comme à leur habitude, une petite bande-annonce des trois titres.