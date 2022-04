Nintendo acquiert le terrain à côté de ses locaux de Kyoto pour y créer un nouvel immeuble lié aux recherches et développement

Nintendo vient d'annoncer avoir fait l'acquisition du terrain adjacent à son QG de Kyoto afin de le transformer en "Centre de développement du siège social, bâtiment n ° 2". Le coût de cette opération de rachat de terrain s'élève à 5 milliards de Yen soit plus de 36 millions d'euros et permettra à l'entreprise de disposer de nouveaux locaux en 2027 afin de renforcer sa division "Recherches et développement". *

Ce nouvel immeuble mesurera 38 milles mètres carrés, 72 mètres de hauteur pour 12 étages. Un bel ajout au parc immobilier de la firme qui présage encore du très bon pour l'entreprise et pour son expansion future. Une vision d'artiste du bâtiment prévu est visible en bas de cet article.

Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à l'annonce officielle en Japonais si vous comprenez le langage économique du bâtiment.

We posted the News Release "The Acquisition of the City Owned Land Adjacent to Nintendo Headquarters”.https://t.co/iOKsJrbPka — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) April 12, 2022

Source : Nintendo