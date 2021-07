Nintendo 3DS - Un joueur fait 0 rencontre Streetpass lors de son passage à New York

Si la Nintendo 3DS a pu profiter d'un catalogue conséquent de jeux qualitatifs, la console portable de Nintendo se démarquait également par la fonctionnalité StreetPass embarquée. Pour rappel, cette fonction permettait lorsque la console était en veille, et que l'on rencontrait un autre possesseur de Nintendo 3DS de récupérer les données de son Mii afin de jouer à divers jeux sur la Place Mii StreetPass. Le jeu le plus connu était d'ailleurs la récupération de pièces de puzzles pour compléter les nombreuses illustrations animées.

S'il était une époque où l'on pouvait facilement croiser d'autres possesseurs de 3DS dans les transports ou dans les conventions de JV, force est de constater que depuis la sortie de la Nintendo Switch et l'expansion de plus en plus agressive des smartphones a fait tomber la petite portable dans l'oubli au fil des ans. Pour preuve, un internaute de reddit répondant au pseudo de itsmefizzy a passé une journée entière à New York, Nintendo 3DS avec lui, et a fait cet amer constat : 0 rencontres StreetPass enregistrée.

Avez-vous de votre côté gardé des souvenirs mémorables de cette fonctionnalité ? Et aimeriez-vous pourquoi pas la retrouver sur Nintendo Switch ?

Source : Reddit