NINJA GAIDEN: Ragebound s'offre une longue vidéo de gameplay

L’éditeur Dotemu et le studio espagnol The Game Kitchen viennent de communiquer de nouveaux éléments concernant leur prochain jeu NINJA GAIDEN: Ragebound. Plus précisément, c'est une longue vidéo de gameplay de 15 minutes qui vient d'être proposé aux joueurs, parfaite pour attendre la sortie du titre le 31 juillet prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Les deux personnages jouables sont à l’honneur de cette nouvelle bande-annonce : Kenji et Kumori vont devoir mettre de côté leurs différends pour aiguiser au maximum leurs compétences !

Le duo s’aventurent sur les hauteurs d’un gratte-ciel en construction infesté de démons impitoyables. Tandis que les deux ninjas gravissent les étages de cette structure squelettique, ils sont traqués sans relâche par Rhyvashi, le boss du niveau, qui tente de freiner leur progression à grands coups d’attaques de zone dévastatrices. Pour espérer survivre, il faudra faire preuve d’une maîtrise absolue du timing et de la précision afin d’esquiver les assauts de Rhyvashi tout en éliminant les ennemis qui surgissent à chaque étage. Chaque faux-pas peut-être fatal !

Pourchassés par un bulldozer, Kenji et Kumori s’en sortent in extremis avant d’aller sous terre pour affronter Rhyvashi. Maîtrise de soi et réflexes sont les clés pour se tirer des griffes de cette redoutable combattante, dont les pics acérés et les orbes électriques laissent peu de marge de manœuvre.

Outre ses combats nerveux et exigeants, NINJA GAIDEN: Ragebound dévoile également son système d’amélioration et de boutique. Cette dernière permet d’acquérir des Talismans, pour celles et ceux qui privilégient la défense, ou des Secrets Arts, des armes puissantes et des capacités actives pour soutenir un style plus agressif.