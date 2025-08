NINJA GAIDEN: Ragebound est disponible sur Nintendo Switch

Aiguisé comme une lame : NINJA GAIDEN: Ragebound est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents, une occasion parfaite de redécouvrir cette licence culte sous un nouveau jour. Proposé au prix de 24,99€ sur l'eShop avec une réduction de 10% jusqu'au 7 août, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous. Pour les amateurs d'éditions physiques, les versions boîtes sur Nintendo Switch et PlayStation 5, en Europe et aux États-Unis, sortiront le 12 septembre.

NINJA GAIDEN: Ragebound poursuit les aventures initiées dans le premier épisode de la série sur NES. Le voile entre le royaume des humains et celui des démons est rompu, liant irrémédiablement notre monde aux ténèbres. Lorsque Ryu Hayabusa quitte le Village Hayabusa pour venger la mort de son père, c’est le jeune ninja du clan Kenji Mozu qui sort de l’ombre pour défier les forces du mal. NINJA GAIDEN: Ragebound, en bref : Deux destins entremêlés : suivez Kenji et son alliée improbable Kumori, une redoutable kunoichi du clan rival Black Spider. Ils devront mettre de côté le conflit ancestral qui oppose leurs clans respectifs pour unir leurs forces et leur puissance pour survivre au conflit tendu qui s’annonce

Des combats de boss invraisemblables : affrontez des créatures titanesques qui mettront vos nerfs, vos réflexes et votre sens tactique au défi

Un gameplay classique revitalisé : virevoltez au milieu de combats intenses et dynamiques, associés à la plateforme exigeante qui a fait la réputation de la série. Les touches de modernisme renforcent l'action débordante du jeu, aussi exigeante que satisfaisante

Un défi taillé pour les ninjas : débloquez et améliorez des pouvoirs puissants tout en explorant les lieux pour trouvers les objets cachés, les missions secrètes et les défis annexes qui mettront vos réflexes à rude épreuve

Un pixel art 2D époustouflant : le pixel art exquis évoque les grands classiques de la 2D tout en offrant des environnements luxuriants et des ennemis ultra-détaillés

Une bande originale cinq étoiles : immergez-vous dans une OST dynamique qui accueille des compositeurs et des compositrices de renom tels que Keiji Yamagishi, Ryuichi Niita et Kaori Nakabai - derrière la musique de la trilogie NES - sous la direction de Sergio de Prado, connu pour son excellent travail sur Blasphemous

Source : Nintendo