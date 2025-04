NINJA GAIDEN: Ragebound dévoile un nouveau personnage jouable

Prochain opus de la licence NInja Gaiden attendu pour cet été sur Nintendo Switch et supports concurrents, NINJA GAIDEN: Ragebound vient de dévoiler un nouveau personnage jouable avec un trailer acéré. Kumori est une membre du clan Black Spider, antagoniste central dans la série NINJA GAIDEN. Son style de combat transcende les conventions : pour parvenir à ses fins, elle n’hésite jamais à utiliser tous les moyens à sa disposition, comme un arsenal moderne et des pouvoirs démoniaques. Découvrez les pouvoirs dévastateurs de Kumori et profitez d’un aperçu des objectifs et défis uniques qui l’attendent dans cette nouvelle vidéo de gameplay.

NINJA GAIDEN: Ragebound débute immédiatement après les premiers instants du NINJA GAIDEN originel de la NES. Le voile entre le royaume des humains et celui des démons est rompu, liant irrémédiablement notre monde aux ténèbres. Lorsque Ryu Hayabusa quitte le Village Hayabusa pour venger la mort de son père, c’est le jeune ninja du clan Hayabusa Kenji Mozu qui sort de l’ombre pour défier les forces du mal. Cette ère sombre voit les destins de Kenji et de Kumori s’entrecroiser, les forçant à dépasser les vieilles rancunes qui séparent leurs clans depuis des générations. Face à ce danger, la seule manière de survivre est d’utiliser le pouvoir interdit qui fusionnera l’esprit de Kumori avec celui de Kenji. NINJA GAIDEN: Ragebound est une fable démonique qui conte la destinée commune de deux jeunes ninjas, liés par la rage de vaincre qui les anime. Leur voyage, rempli de niveaux palpitants qui regorgent de monstres, leur demandera de manier la « Fusion Ninja » avec précaution pour maximiser leurs talents. La quête de Kenji et Kumori les mènera à enchaîner les affrontements dantesques contre des adversaires titanesques incroyablement puissants. Des pouvoirs à améliorer, objets cachés, missions secrètes à débloquer et défis optionnels sont heureusement présents pour les aider dans leur tâche : NINJA GAIDEN: Ragebound est une modernisation passionnante des combats dynamiques et tendus qui ont fait la réputation de la série, en plus d’une expérience exigeante de plateforme qui requiert un maximum de précision et de sang froid. Avec ses panoramas à couper le souffle et ses ennemis superbement animés, NINJA GAIDEN: Ragebound offre un pixel art exquis qui évoque les classiques du genre, entre sens du détail remarquable et compositions complexes des décors et des personnages. L’action furieuse de cette exploration moderniste d’un mythe du passé est par ailleurs transcendée par une bande originale au diapason, pour laquelle contribuent de nombreux compositeurs de renom. L’expérience s’annonce tout simplement inoubliable.