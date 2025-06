NINJA GAIDEN: Ragebound dévoile son édition physique sur Nintendo Switch

Silver Lining Interactive vient de signer un partenariat avec Dotemu et le développeur The Game Kitchen pour offrir une version physique à NINJA GAIDEN: Ragebound, Attendu pour le 12 septembre 2025 , il y a aura deux éditions physiques de proposées : Un édition Standard et une édition Spéciale.

Les créateurs acclamés de Blasphemous présentent NINJA GAIDEN : Ragebound, une fusion magistrale des classiques 8-bit et de l'intensité de l'ère 3D moderne. Une histoire classique, une précision moderne. C'est NINJA GAIDEN réimaginé. L'histoire débute alors que Ryu Hayabusa se rend en Amérique pour honorer le testament de son père. En son absence, le sceau entre les mondes se brise, libérant une armée démoniaque sur le village d'Hayabusa. En l'absence de Ryu, le jeune ninja Kenji Mozu, son protégé, doit s'élever. Dépassé et désespéré, Kenji ose faire l'impensable : forger une alliance avec le célèbre Clan de l'Araignée Noire. Ensemble, ils défieront les anciennes rivalités pour stopper l'avancée du Seigneur Démon. Ragebound offre la même sensation de jeu et de prise en main que les jeux originaux, mais avec des combats stratégiques et profonds, et une nouveauté : des protagonistes doubles. Commandez à la fois Kenji et l'assassin mortel Kumori et découvrez leurs destins entremêlés. Déclenchez des attaques Ninja Fusion dévastatrices, maîtrisez des mécanismes complexes et mettez vos compétences à l'épreuve dans un monde qui fait honneur aux racines de NINJA GAIDEN tout en rehaussant la barre du pixel art moderne. Chaque ennemi, chaque image, est d'une beauté brutale. L'édition spéciale comprend : Contenu de l'édition standard - Jeu, bande originale et livret rétro

Carte en tissu - encadrez-la ou étudiez-la comme un vrai guerrier.

4 épingles en métal - Des motifs audacieux inspirés de l'art du pixel que vous voudrez montrer (ou garder comme un trésor) -

Médaillon du héros double face - Une pièce en métal solide représentant les deux protagonistes : sentez le poids de la légende !

Support de scène en pixels - Une toile de fond pour montrer votre fierté ninja sur n'importe quelle étagère.

Poster double face - Une confrontation artistique digne d'un mur !

Le tout dans un coffret collector haut de gamme Cette édition méticuleusement conçue est plus qu'un jeu, c'est un hommage à une franchise légendaire et un must-have pour les fans qui marchent sur le chemin des ombres.