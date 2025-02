Ninja Five-O est disponible sur Nintendo Switch

Classique de la GameBoy Advance sorti à l’origine en 2003, Ninja Five-O fait son retour ce jour sur l'eShop de la Nintendo Switch avec de nouvelles fonctionnalités. Proposé au tarif de 24,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Exploitez toute la puissance du Ninjutsu en incarnant Joe Osugi, un détective basé dans la ville de Zipangu, déterminé à déjouer une odieuse organisation terroriste influencée par des masques mythiques. Les joueurs peuvent utiliser un large éventail de coups d'épée, de lancers de shuriken et de combinaisons d'attaques au grappin pour empêcher les détournements de train, les braquages de banque et bien plus encore.

Nouvelles fonctionnalités et modes classiques :