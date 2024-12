Ninja 1987 - Un Ninja dans le rétro de la Nintendo Switch

Si pour la fin du mois de décembre vous cherchez une expérience rétro à bas prix sur la Nintendo Switch, Ratalaika Games et SEEP vous proposent de découvrir dès à présent Ninja 1987 sur l'eShop de la console. Proposé au petit prix de lancement de 3,99€ jusqu'au 2 janvier, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Ninja 1987 est un jeu de plateforme d'action dans le style classique 8 bits, rendant hommage aux grands jeux de ninja du passé.

Plongez dans la nostalgie des années 80 avec des graphismes en pixel art et une musique chiptune qui capture le son vintage. Ninja 1987 propose 7 niveaux remplis d'ennemis et de pièges. Notre héros peut manier des shurikens et déclencher de puissantes attaques de ninjitsu.

Affrontez des boss de fin de niveau difficiles et découvrez des écrans de jeu qui révèlent l'histoire tout en restant fidèle au gameplay arcade typique des années 80.

Caractéristiques :