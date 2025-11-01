Nine Sols - Le metroidvania taopunk aura le droit à son édition physique sur Nintendo Switch

Se présentant comme un jeu d'action-plateforme 2D riche en histoire et dessiné à la main, avec un système de combat inspiré de Sekiro basé sur la déviation des attaques, Nine Sols est un titre qui a eu de très bons retours depuis sa sortie en 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents. Mais pour 2026, le titre va s'offrir une seconde jeunesse puisque Fangamer, le développeur RedCandleGames et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer le metroidvania en version physique sur Nintendo Switch et PS5 dès le 24 avril 2026 . L'édition physique de Nine Sols inclura en bonus dans la boîte un manuel de 16 pages et deux cartes artistiques double face. En attendant, nous vous laissons découvrir un visuel de la boîte ci-dessous, accompagné d'un trailer du jeu.

Embarquez pour un voyage à travers une fantaisie asiatique, explorez une terre autrefois dirigée par une ancienne race extraterrestre, et suivez un héros vengeur dans sa quête pour vaincre les 9 Sols — les puissants dirigeants de ce royaume abandonné. UNE HISTOIRE DE TAO ET DE TECHNOLOGIE : Situé dans le monde "Taopunk" de New Kunlun, Nine Sols fusionne la mythologie orientale avec l'esthétique cyberpunk. Au-delà de son riche univers, le jeu propose une narration captivante, alors que le voyage vengeur de Yi se déroule dans un monde façonné par le mysticisme et la technologie avancée

﻿

﻿ MAÎTRISEZ LE COMBAT 2D SEKIRO-LITE : Participez à des combats rapides et brutaux où la déviation, les frappes précises et les attaques chargées sont essentielles pour la victoire. Nine Sols combine une action intense avec des mécaniques de plateforme, nécessitant un timing et une stratégie parfaits. Déclenchez des attaques dévastatrices avec les arts martiaux, les talismans taoïstes et l'arc divin de Yi pour dominer le champ de bataille.

COMBATS ÉPIQUES DE BOSS : Affrontez des divinités anciennes et des créatures monstrueuses dans des affrontements exigeant des compétences précises. Chaque combat de boss mettra vos capacités de combat à l'épreuve, avec des ennemis uniques qui exigent précision et maîtrise totale de votre arsenal.



ART ET ANIMATIONS DESSINÉS À LA MAIN : Plongez dans un monde visuellement époustouflant, rendu vivant grâce à des environnements minutieusement dessinés à la main et des animations fluides. Avec un style artistique distinct inspiré de l'anime et du manga, Nine Sols crée un monde à la fois familier et mystérieux.



DÉCOUVREZ LES SECRETS D'UNE CIVILISATION PERDUE : Explorez les régions interconnectées de New Kunlun et rencontrez des NPC fascinants qui vous proposeront des améliorations précieuses, de nouvelles compétences et des technologies avancées. Débloquez de nouveaux chemins et renforcez-vous tout en découvrant les mystères de cette civilisation perdue et en poursuivant votre quête de vengeance.