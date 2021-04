Nimbus, le Trublion - Rain on Your Parade : faites la pluie sur Nintendo Switch

On présente parfois Nimbus, le Trublion - Rain on Your Parade comme le nouveau Untitled Goose Game puisque comme l'oie chapardeuse du jeu de l'inoubliable jeu indépendant, Nimbus le petit nuage de Rain on Your Parade sème la zizanie partout autour de lui. A part ça, le jeu est en réalité assez différent puisqu'il est constitué d'une succession de petites missions dans lesquelles notre petit nuage doit résoudre des énigmes diverses et variées en arrosant les élèves d'une école, les invités à un mariage mais aussi en provoquant des catastrophes. Bénéficiant d'un concept sympa, d'une réalisation solide et surtout d'un humour ravageur, Nimbus, le Trublion - Rain on Your Parade est une bonne surprise. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, retrouvez une présentation du jeu ci-dessous ainsi que notre vidéo des 20 premières minutes .

Nimbus, le Trublion - Rain on Your Parade est actuellement disponible sur l'eShop au prix de 11,69€ pour un poids de 679 Mo .

Rain on Your Parade est un jeu humoristique où l'on incarne un nuage malicieux déterminé à gâcher la journée de tout le monde. Explore une grande variété de niveaux tout en débloquant de nouvelles capacités et mécaniques de jeu toutes plus loufoques les unes que les autres.

Le monde n'attend que toi !

Voyage à travers le monde, tout en inventant de nouvelles méthodes pour semer le chaos et la destruction. Transforme un jour de mariage ensoleillé en un déluge, déchaîne la foudre sur les villes, sème le chaos au sein d'un supermarché, détruis les récoltes d'un fermier, infiltre-toi à l'intérieur de bases militaires et fais tomber une pluie de météores sur les dinosaures ! Eh oui, même les dinosaures ne sont pas à l'abri !

Débloque de nouvelles capacités !

Au fil de ta progression, tu débloqueras de nouvelles manières amusantes de semer le chaos. Fais tomber la foudre pour faire sortir les gens de leur cachette et incendier des choses, dirige des tornades pour tout aspirer sur ton passage, fait pleuvoir du liquide inflammable que tu peux ensuite faire exploser, balance des météorites et bien plus encore !

Caractéristiques