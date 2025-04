Nikoderiko: The Magical World - Director's Cut est disponible sur N?intendo Switch

Sorti initialement en octobre 2024, le public a été étonné d'apprendre que Nikoderiko: The Magical World allait s'offrir une édition améliorée sobrement intitulée Nikoderiko: The Magical World - Director's Cut. Dès à présent disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents, les possesseurs de la version de base pourront profiter des améliorations via une mise à jour gratuite, à commencer par un tout nouveau monde. Nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

Un nouveau monde et des modes de difficulté - Explorez le nouveau monde n°8 et relevez de nouveaux défis pour trouver mettre la main sur des trésors. Passez en mode facile, normal ou difficile pour mettre vos compétences à rude épreuve.

- Explorez le nouveau monde n°8 et relevez de nouveaux défis pour trouver mettre la main sur des trésors. Passez en mode facile, normal ou difficile pour mettre vos compétences à rude épreuve. Des graphismes et des performances améliorés - Jouez à Nikoderiko avec des graphismes et des animations améliorés et des performances optimisées sur toutes les plateformes.

- Jouez à Nikoderiko avec des graphismes et des animations améliorés et des performances optimisées sur toutes les plateformes. Un nouveau morceau de David Wise - Le légendaire compositeur est de retour avec un nouveau morceau exclusif au monde n°8.

- Le légendaire compositeur est de retour avec un nouveau morceau exclusif au monde n°8. Une mise à jour gratuite - Passez aisément à la version Director's Cut, en conservant toutes vos sauvegardes et votre progression sans frais supplémentaires si vous possédez le jeu original, et partez en chasse de nouveaux trophées.

- Passez aisément à la version Director's Cut, en conservant toutes vos sauvegardes et votre progression sans frais supplémentaires si vous possédez le jeu original, et partez en chasse de nouveaux trophées. Des améliorations d'accessibilité - De nouveaux doublages et de nouvelles langues ainsi qu'un mode facile rendent le jeu encore plus convivial pour les familles.