Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut aura le droit à son édition physique

Alors que Nikoderiko: The Magical World vient tout juste de s'offrir une mise à jour de performance et de contenu, sous le nom de Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut, nous apprenons que Knights Peak et VEA Games ont signé un partenariat avec U&I Entertainment pour proposer le titre en version physique dans le monde entier. Disponible à partir du 22 août 2025 , les joueurs auront le droit non pas à une, mais à deux éditions :

Edition Standard au prix de 34,99€

Edition Deluxe, contenant un Artbook et une OST sur CD au prix de 54,99€

A noter qu'il n'y a pas de Nintendo Switch 2 Edition de prévue (pour le moment ?).