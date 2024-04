Nightmare Reaper s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti en août 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Nightmare Reaper va avoir le droit comme ses morts-vivants à une seconde vie en 2024. Super Rare Games a en effet signé un partenariat avec Feardemic pour proposer ce FPS rétro en version physique. Le titre sera proposé à 3000 unités sur la boutique en ligne de Super Rare Games dès le 11 avril à partir de 20h00 heure française.

Une fusion obscure et violente de jeux d'action rétro et modernes inspirée des FPS classiques en 2.5D des années 90, proposant des éléments de roguelites et looter shooters modernes.

Un gameplay intense et addictif.

De nombreux ennemis se bousculent dans des niveaux ouverts pleins de surprises, d'effusions de sang et de trésors. Élevez-vous pour déjouer un destin tragique et affrontez vos cauchemars pour trouver le salut dans le sang.

FONCTIONNALITÉS :