Night Slashers: Remake - Un classique des salles d'Arcade revient sur consoles

Sorti en 1993 sur bornes d'Arcade, Night Slashers est un beat'em up vous demandant de survive au milieu d'une apocalypse où de nombreuses créatures démoniaques veulent votre peau. Le développeur Storm Trident S.A. propose aux joueurs de re-découvrir ce titre sur supports modernes avec une version revisitée sobrement intitulée Night Slashers: Remake. Si nous n'avons pas encore de date de sortie ni de confirmation sur les supports qui accueilleront le jeu, nous vous laissons découvrir le teaser du jeu ci-dessous.

À PROPOS DU JEU

Night Slashers est un jeu de beat 'em up palpitant sur le thème de l'horreur, dans un monde cauchemardesque rempli de créatures assoiffées de sang et d'horreurs innommables. Préparez-vous à entrer dans la peau de héros improbables, alors qu'ils affrontent des hordes d'ennemis surnaturels et de monstres terrifiants.

Dans Night Slashers, vous ne vous battez pas seulement pour survivre, mais aussi pour sauver le monde d'une apocalypse surnaturelle. Rejoignez le combat, faites le plein d'adrénaline et plongez dans l'horreur. Vos cauchemars les plus sombres vous attendent...

JEU

Night Slashers est un jeu d'arcade classique qui a vu le jour en 1994 et qui reste à ce jour l'un des meilleurs titres du genre beat 'em up ! Le jeu se compose de sept étapes distinctes, chacune subdivisée en plusieurs sections. Vous pouvez avancer en naviguant de gauche à droite dans chaque scène, en combattant des vagues d'ennemis pour progresser.

Si vous tentez d'avancer sans éliminer vos ennemis, le défilement de l'écran s'interrompt jusqu'à ce que vous ayez éliminé toutes les menaces. À la fin de chaque niveau, un affrontement décisif avec un boss redoutable vous attend. Remportez la victoire sur le boss pour avancer.

CARACTÉRISTIQUES