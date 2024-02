Night Slashers: Remake - Un classique de l'Arcade signe son retour sur Nintendo Switch

Dévoilé le 31 octobre dernier, Night Slashers est un beat'em up sorti initialement en 1993 sur Arcade, et vous demandant de survive au milieu d'une apocalypse où de nombreuses créatures démoniaques veulent votre peau. Si nous n'avions jusqu'alors aucune date de sortie et encore moins de supports confirmé, Le développeur Storm Trident S.A et l'éditeur Forever Entertainment viennent de nous confirmer que sa version remasterisée sobrement intitulée Night Slashers: Remake sera bien disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour la date de sortie, il nous faudra encore patienter pour le moment.

À PROPOS DU JEU Night Slashers est un jeu de beat 'em up palpitant sur le thème de l'horreur, dans un monde cauchemardesque rempli de créatures assoiffées de sang et d'horreurs innommables. Préparez-vous à entrer dans la peau de héros improbables, alors qu'ils affrontent des hordes d'ennemis surnaturels et de monstres terrifiants. Dans Night Slashers, vous ne vous battez pas seulement pour survivre, mais aussi pour sauver le monde d'une apocalypse surnaturelle. Rejoignez le combat, faites le plein d'adrénaline et plongez dans l'horreur. Vos cauchemars les plus sombres vous attendent... JEU Night Slashers est un jeu d'arcade classique qui a vu le jour en 1994 et qui reste à ce jour l'un des meilleurs titres du genre beat 'em up ! Le jeu se compose de sept étapes distinctes, chacune subdivisée en plusieurs sections. Vous pouvez avancer en naviguant de gauche à droite dans chaque scène, en combattant des vagues d'ennemis pour progresser. Si vous tentez d'avancer sans éliminer vos ennemis, le défilement de l'écran s'interrompt jusqu'à ce que vous ayez éliminé toutes les menaces. À la fin de chaque niveau, un affrontement décisif avec un boss redoutable vous attend. Remportez la victoire sur le boss pour avancer. CARACTÉRISTIQUES Liste de héros élargie : Choisissez parmi une liste unique de héros pour former votre équipe. Affrontez des hordes de zombies en équipe jusqu'à quatre joueurs.

Choisissez parmi une liste unique de héros pour former votre équipe. Affrontez des hordes de zombies en équipe jusqu'à quatre joueurs. Contrôles et mécanismes de combat améliorés : Prenez le contrôle de votre personnage grâce à des commandes et des mécanismes de combat améliorés. Exécutez des combos, des attaques aériennes et des coups spéciaux, rendant le jeu captivant et satisfaisant.

Prenez le contrôle de votre personnage grâce à des commandes et des mécanismes de combat améliorés. Exécutez des combos, des attaques aériennes et des coups spéciaux, rendant le jeu captivant et satisfaisant. Effets visuels améliorés : Des éclaboussures de sang aux éclairages dynamiques, assistez à l'horreur grâce à des effets visuels améliorés qui renforcent l'intensité du jeu.

Des éclaboussures de sang aux éclairages dynamiques, assistez à l'horreur grâce à des effets visuels améliorés qui renforcent l'intensité du jeu. Son et musique parfaits : Profitez d'une bande-son obsédante de haute qualité. Choisissez entre l'OST classique pour nourrir votre nostalgie ou la musique nouvellement arrangée pour une expérience moderne.

Profitez d'une bande-son obsédante de haute qualité. Choisissez entre l'OST classique pour nourrir votre nostalgie ou la musique nouvellement arrangée pour une expérience moderne. Révision de l'écran de sélection des personnages : Essayez l'écran de sélection des personnages remanié, qui présente les héros de manière plus attrayante et visuellement plus frappante.