Night Lights - Mettez en lumière les énigmes sur Nintendo Switch

Nouveau petit titre indépendant édité par Ratalaika Games et développé par Meridian4, Night Lights se présente comme un petit jeu de plateforme où il vous faudra jouer avec la lumière pour résoudre différents puzzles. Attendu pour le 26 novembre 2021 au petit prix de 4,99€, vous trouverez le descriptif du jeu ci-dessous, accompagné d'un premier trailer.

Le monde est différent la nuit.

Endossez le rôle d'un minuscule robot et lancez-vous dans une aventure pour illuminer une planète plongée dans l'obscurité.

Apprenez les astuces de la mécanique vraiment unique qui consiste à manipuler la lumière et l'ombre pour modifier l'environnement, résolvez des énigmes complexes et finalement collectez des éclats pour ressusciter une étoile tombée.

Collectez des cristaux pour activer différents outils et sources de lumière, percez l'obscurité et prenez la position d'un phare en résolvant des énigmes de plus en plus difficiles dans le monde stylisé de Night Lights.

Fonctionnalités :