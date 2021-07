Night Book - Le jeu d'horreur en FMV se trouve une date de sortie sur Nintendo Switch

Genre de plus en plus délaissé, les jeux FMV vont pourtant revenir en force d'ici la fin du mois. Wales Interactive vient en effet de confirmer la date de sortie de son jeu d'horreur Night Book sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Attention en revanche à bien profiter de l'été pour réviser votre anglais si ce dernier est un peu rouillé, le jeu est disponible uniquement dans la langue de Shakespeare. Night Book sera officiellement disponible le 27 juillet prochain sur l'eShop.

Night Book est un thriller interactif racontant l'histoire d'une interprète qui, alors qu'elle travaille depuis son domicile, est amenée à lire un livre ancien et à invoquer un démon. Loralyn est traductrice, chez elle, et la nuit, elle interprète en direct des appels vidéo de l'anglais vers le français et vice-versa. Enceinte, elle prend soin de son père qui est atteint d'une maladie mentale et met tout en œuvre pour garder sa famille unie et la protéger, malgré un mari souvent absent… Mais qui sera-t-elle prête à sacrifier pour survivre ? Son compagnon, son bébé, son père ou elle-même ? Une histoire, plusieurs déroulements et différentes fins.

Par les producteurs de The Complex et Five dates.

Co-développé par le studio qui se cache derrière Maid of Sker.

Avec Julie Dray (Avenue 5) et Colin Salmon (Resident Evil, Mortal Engines).

Un film interactif, réalisé en temps réel et tourné à distance pendant le confinement.