Nif Nif - Un deckbuilder roguelike se présente sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux de type deckbuilder, le studio Springfox Game vous propose de découvrir Nif Nif une nouvelle création colorée attendue sur Nintendo Switch et PC. Toujours en développement pour une sortie prévue en mars 2025, la sortie du jeu dépendra avant-tout de la réussite de son financement Kickstarter. Si vous souhaitez participer au projet, n'hésitez pas à vous rendre sur la page, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le pallier initial n'a toujours pas été atteint.

Une mystérieuse matière grasse a transformé des renards sympathiques, des escargots élégants, des chiens de prairie fêtards et bien d'autres en un véritable bourbier. C'est à Nif Nif et à son amour de l'aventure et de la propreté qu'il revient de les libérer de leur situation délicate.



À l'aide de votre fidèle jeu de cartes de nettoyage, vaporisez, frottez et polissez chaque animal jusqu'à ce qu'il soit débarrassé de sa saleté et qu'il ait retrouvé sa joie et son pelage.



En vous aventurant plus profondément dans la forêt, vous découvrirez de nouvelles cartes dotées de techniques spéciales et de capacités puissantes. Mais vous devrez construire le bon jeu de cartes pour relever les différents défis gluants.