Nif Nif - Le Deck-builder tout public sortira le 1er avril sur Nintendo Switch

Non ce n'est pas une blague, après deux ans de développement et une campagne Kickstarter réussie, le studio indépendant Springfox Games vient de confirmer la date de sortie de Nif Nif, son mélange Deck-Builder / Roguelike familial. Le titre sera disponible à partir du 1er avril 2025 sur Nintendo Switch et sur Steam, et demandera aux joueurs de batailler à coup de cartes contre la malégique Goo dans des niveaux générés de manière procédurale.

Un jeu conçu pour tous, y compris les joueurs neurodivergents

Inspiré par le fils autiste de la directrice du jeu, Nif Nif vise à offrir une expérience de jeu accueillante et positive où les enfants peuvent explorer, apprendre et grandir dans un environnement non violent qui encourage des valeurs positives comme l'amitié et le respect de la nature.

Pour tous les publics

Accessible et conçu pour un public large : des fans de deck-builders ou de jeux "cozy", aux enfants (qui pourront ainsi pratiquer le calcul mental !) ou même aux personnes n'ayant aucune expérience dans les jeux vidéo. Accessible et totalement non violent. Facile à prendre en main pour les débutants, mais stratégique pour ceux qui recherchent un défi !

Créez le deck parfait-

Choisissez vos cartes avec des capacités spéciales au fur et à mesure de vos rencontres pour être prêt à affronter les boss finaux qui vous attendent au bout de la forêt. Décidez de ce que vous emporterez dans chaque aventure pour varier les plaisirs, et choisissez de jouer avec deux personnages différents, chacun ayant son propre deck.

Préparez-vous à l'aventure en cuisinant vos propres soupes

Vous pouvez collecter des graines, les planter et cuisiner vos propres potions de pouvoir sous forme de délicieuses soupes chaudes qui vous aideront dans votre voyage. Choisir lesquelles emporter à chaque fois peut faire la différence entre une victoire et une défaite !

Un jeu chaleureux et relaxant

Nif Nif est une expérience féerique et agréable dans un monde fantaisiste et coloré rempli de personnages amicaux et originaux que notre petit cochon et son compagnon chat grincheux croiseront au cours de charmantes rencontres pleines de clins d'œil à découvrir.