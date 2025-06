Nicktoons & the Dice of Destiny - Vos héros de dessins animés préférés partent à l'aventure

GameMill Entertainment, les studios Petit Fabrik et Fair Play Labs, ainsi que Maximum Entertainment France viennent d'annoncer la sortie prochaine de Nicktoons & the Dice of Destiny en édition physique sur Nintendo Switch et PS5 pour le 30 septembre 2025 . Présenté comme un Action-RPG, nous vous laissons découvrir un premier trailer du jeu ci-dessous ainsi qu'un second centré sur le personnage de Bob l'Éponge.

Partez à l'aventure dans des mondes fantastiques inspirés de Nickelodeon dans une quête épique inspirée des jeux de rôle sur table dans Nicktoons & the Dice of Destiny ! Maniez l'épée, lancez des sorts et élaborez des stratégies pour remporter la victoire contre une multitude d'ennemis dans des combats ARPG fluides et rapides. Améliorez vos armes et maîtrisez de nouvelles capacités en mode solo ou en coopération locale jusqu'à quatre joueurs.

La bande-annonce dévoilée lors du Summer Game Fest a donné un aperçu de certains des puissants héros de l'univers Nickelodeon que les joueurs pourront choisir pour leur aventure, dont le légendaire Bob l'éponge ! Une nouvelle vidéo de gameplay étendue a également été publiée, offrant un premier aperçu détaillé de l'action du jeu et présentant certaines des capacités du sympathique cuisinier. Attaquez de loin avec une Bulle Soufflée, restaurez votre santé à l'aide d'un Pâté Multicolore et transformez-vous en Glouton Barjot pour infliger des dégâts considérables. Vous pouvez en savoir plus sur les pouvoirs aquatiques de Bob l'éponge ici :

Incarnez les légendaires personnages Nickelodeon, en version fantasy

Dirigez différents personnages Nickelodeon, transformés en archétypes de jeux de rôle classiques, comme des magiciens ou des sorciers, des barbares, des chevaliers et bien d'autres encore. Chaque héros possède des pouvoirs et des armes qui lui sont propres.

Combats en temps réel riche en action

Frappez, lancez des sorts et choisissez la meilleure stratégie pour triompher dans des combats fluides et intenses. Maîtrisez le style unique de chaque personnage et exécutez vos combos à la perfection.

Découvrez des mondes fantaisistes

Explorez Bikini Bottomshire et d'autres contrées fantastiques inspirées de l'univers coloré de Nickelodeon, avec des rebondissements insolites et amusants, ainsi que des énigmes, des secrets, des quêtes secondaires et de merveilleuses surprises.

Venez à bout de boss épiques

Défiez des ennemis emblématiques dans des combats de boss acharnés, chacun offrant des mécaniques et des surprises uniques, jusqu'au moment fatidique de l'inoubliable confrontation finale.

Jeu solo ou coop local pour 1 à 4 joueurs

Faites équipe avec vos amis pour former le groupe idéal ! Associez différents personnages pour trouver le parfait équilibre entre compétences et chaos au sein de votre équipe.

Progression et personnalisation

Débloquez de nouveaux pouvoirs, améliorez vos armes et décidez du destin de vos héros dans cette aventure extraordinaire.

Idéal pour les fans de Nick et les passionnés d'action-RPG

Que vous soyez fan inconditionnel de Nickelodeon ou adepte des jeux de rôle de fantasy, Nicktoons & The Dice of Destiny vous propose de vivre une quête inoubliable alliant féérie, humour et aventure.