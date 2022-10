Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway met les gaz sur Nintendo Switch

Et c'est un troisième tour de piste pour la licence Nickemodeon Kart Racers qui s'amorce sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway vous propose dès à présent de retrouver une quarantaine de personnages issus de l'univers de Nickelodeon pour s'affronter sur plus de 36 circuits variés comprenant même des sections aquatiques. Pour découvrir si ce jeu a de quoi faire de l'ombre à l'increvable Mario Kart 8 Deluxe qui figure quasiment chaque semaines dans le top des ventes françaises, nous vous laissons découvrir un descriptif complet ci-dessous, accompagné du trailer de lancement.

Ce jeu de course au rythme effréné et plein d'action est le plus grand opus de la série à ce jour, avec un casting de 40 personnages emblématiques issus de l'énorme liste de franchises préférées des fans de Nickelodeon, ainsi que 36 circuits farfelus comportant de nouvelles sections aquatiques, des options de personnalisation massives et bien plus encore.

Nickelodeon Kart Racers 3 : Slime Speedway offre une combinaison colossale de pirouettes à grande vitesse et de chaos à travers plusieurs modes de jeu en solo, en écran partagé et en multijoueur en ligne. Dérapez, glissez et boostez jusqu'à la ligne d'arrivée sur des dizaines de circuits inspirés de séries classiques de Nickelodeon comme Bob l'éponge, Les Tortues Ninja, Avatar : Le Dernier Maître de l'Air et bien d'autres !

Caractéristiques principales :