Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway annoncé sur Nintendo Switch

Décidément GameMill Entertainment et Nickelodeon semblent ravis des résultats de la licence de jeu de courses Nickelodeon Kart Racers puisqu'un troisième épisode vient tout juste d'être annoncé. Baptisé Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway, cet épisode n'a pas encore dévoilé d'images ou de vidéo de présentation officielle, mais dévoile déjà quelques promesses :

Nickelodeon Kart Racers revient avec son troisième épisode, reconstruit et réimaginé de fond en comble, avec des tonnes de contenu supplémentaire, de nouveaux circuits, y compris des sections aquatiques avec des embarcations, de nouveaux personnages, des options de personnalisation massives et des voix de personnages.

D'ores et déjà annoncé pour le 7 octobre 2022 sur Nintendo Switch et consoles PlayStation, nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier descriptif officiel.

À propos de Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway :

La nouvelle génération de Nickelodeon Kart Racers est arrivée !

Reconstruit et réimaginé de toutes pièces, Nickelodeon Kart Racers revient - plus grand et meilleur que jamais ! Avec un casting de plus de 40 personnages emblématiques entièrement doublés, driftez, glissez et boostez jusqu'à la ligne d'arrivée sur des circuits inspirés des légendaires émissions de Nickelodeon comme Bob l'éponge, les Tortues Ninja, Avatar : Le Dernier Maître de l’Air et bien d'autres !

Caractéristiques principales :