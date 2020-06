Nickelodeon Kart Racers 2 : Grand Prix - Ça va cartooner sur les pistes en octobre

Visiblement satisfait des ventes du premier opus, GameMill Entertainment vient d'annoncer l'arrivée de Nickelodeon Kart Racers 2 : Grand Prix en octobre 2020 sur Nintendo Switch entre autres. Pour accompagner cette annonce, nous vous laissons ci-dessous un premier communiqué ainsi qu'un trailer.

Nickelodeon Kart Racers 2 : Grand Prix vous permet de créer l'équipe ultime avec le plus grand nombre de personnages Nickelodeon dans un jeu de course de kart. Choisissez parmi 30 pilotes jouables, dont la sensationnelle JoJo Siwa, Bob l'éponge, les Tortues Ninja, Korra de The Legend of Korra, Invader Zim, Hey Arnold, l'équipe des Rugrats, Lincoln de The Loud House et bien d'autres encore. Rassemblez une équipe de plus de 70 personnages bonus de Nickelodeon et équipez votre kart avec des pièces inspirées de leurs séries préférés.



Participez à des compétitions sur 28 circuits originaux et réimaginés (ainsi que dans deux arènes de combat flambant neuves), remplissez votre barre de slime pour effectuer des sauts et bien plus encore dans différents modes de jeu, et affrontez vos amis dans des courses locales à quatre joueurs en écran partagé et des courses en ligne à huit joueurs !