Nickelodeon Junior Party Adventure est disponible sur Nintendo Switch

Les héros des plus petits sont de sortie sur consoles avec Nickelodeon Junior Party Adventure. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents, les petits joueurs pourront incarner leurs personnages préférés des séries de Nick Jr. : PAT’ Patrouille®, Dora, Blue et ses amis, Bubulle Guppies, Santiago des mers, Blaze et les Monster Machines. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Les joueurs devront aider Dora, Blue, Molly, Blaze et Santiago à réunir tous les ingrédients nécessaires pour préparer la plus grande fête de l’année : la Fiesta de l’amitié ! Ils pourront personnaliser leurs héros préférés avec des tenues et des accessoires fabuleux, explorer des mondes hauts en couleur tels que la Jungle de Dora, le Dôme des monstres et Isla Encanto, résoudre des énigmes et débloquer des objets à collectionner (les bottes rouges de Boot, le chapeau de pirate de Santiago, un collier « patte de chien » et bien d’autres accessoires thématiques). En solo ou en mode coopératif local pour 2 joueurs, les amis et la famille peuvent préparer la grande fête tous ensemble !

Nickelodeon Junior Party Adventure propose d’explorer 72 niveaux amusants dans six mondes thématiques. Les joueurs peuvent utiliser des éléments interactifs pour rebondir, sauter et se téléporter vers de nouvelles découvertes, surmonter des défis et s’immerger dans les mondes fantastiques des personnages de l’univers Nick Jr. Swiper, Crusher, Bonnie Bones et bien d’autres adversaires sont aussi de la partie pour leur barrer la route avec des obstacles dynamiques (ressorts bondissants, blocs interactifs, chutes d’eau, barrières, tourbillons, etc.) qui raviront les petits et les grands.