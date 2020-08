Niche - Le jeu de survie qui repose sur la modification génétique annoncé sur Nintendo Switch

Sujet sensible qu'est la modification génétique, pourtant c'est la thématique qu'a choisi Stray Fawn Studio pour son jeu de survie Niche. Initialement sorti en 2016 sur Steam, Niche a lui aussi su évoluer pour s'offrir une sortie sur console Nintendo Switch à compter du 3 septembre 2020 . Pour en apprendre davantage sur ce titre, nous vous laissons ci-dessous un trailer de présentation accompagné d'un communiqué officiel.

Le studio indépendant Stray Fawn Studio (Nimbatus) a annoncé aujourd’hui que leur jeu de survie génétique Niche se lancera bientôt sur Nintendo Switch ! Il sortira le 3 Septembre, et les précommandes sont déjà disponibles avec une remise de 10%. La version Steam a été très bien accueillie par les joueurs et compte actuellement plus de 2700 reviews, classant le jeu comme "très positif".

Niche est un jeu de survie génétique coloré dans lequel il vous faudra gérer la reproduction sélective et l'évolution de créatures afin de préserver l’espèce, comme des prédateurs affamés, le changement climatique et la maladie. Mélangeant stratégie tour par tour, éléments de simulation et roguelike, le jeu offre une myriade de possibilités pour survivre dans un environnement hostile.

Philomena Schwab, game designer chez studio Stray Fawn, a toujours eu une forte affinité pour la biologie, et choisir entre ce domaine et le game design lui fut difficile. Elle a donc décidé de créer Niche, un jeu sur la génétique des populations avec un système d'accouplement basé sur la science des gènes, mettant en scène la mutation, l'hérédité dominant/récessif/codominant et bien plus encore.

vec son système génétique basé sur de l’ADN existant, la version PC du jeu est mise à disposition gratuitement pour les enseignants et est utilisée par plus de 300 professeurs de biologie dans leurs travaux.

Caractéristiques :