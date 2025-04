Nice Day For Fishing sortira fin mai sur Nintendo Switch

Si vous avez envie d'un petit jeu de pêche au look rétro pour patienter encore un peu avant la sortie de la Nintendo Switch 2, FusionPlay et Team17 viennent de dévoiler la date de sortie de leur dernier titre Nice Day For Fishing. Attendu pour le 29 mai 2025 au prix de 19,99€, sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissions découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Suite à un incident désastreux qui a laissé la ville de Honeywood en ruines et les aventuriers disparus, l'humble PNJ pêcheur Baelin doit partir à l'aventure et sauver la ville de la seule façon qu'il connaisse : En pêchant ! Utilisez une combinaison d'attaques dévastatrices, de sorts puissants et de blocs de précision pour pêcher, aidez les PNJ en accomplissant des quêtes, reconstruisez la ville et sauvez le monde. Caractéristiques principales : Explorez les terres enchanteresses d'Azerim

Voyagez de la forêt de Honeywood à la côte d'Azerim, où vous serez chargé de quêtes dignes d'un aventurier, rencontrerez des personnages tout droit sortis de la série Epic NPC Man et trouverez de nouveaux poissons à pêcher. Des batailles de pêche RPG épiques

Participez à des combats de pêche sans peur pour augmenter votre force et débloquer des sorts à utiliser contre vos adversaires aquatiques. Vivez l'expérience du héros ultime

Sa canne à pêche est son arme, son bateau est son destrier et son chapeau est son armure. Chaque aventurier mérite des outils puissants pour sa quête ! Reconstruisez Honeywood à partir de matériaux récupérés dans les mers et débloquez des marchands pour améliorer votre équipement. Complétez votre collection de pêche

Prouvez que vous êtes digne du puissant Dieu de la pêche en offrant à sa statue les collections complètes de chaque région et recevez la bénédiction de puissants sorts.