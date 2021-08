Nexomon premier du nom s'offre une date de sortie sur Nintendo Switch

Alors que sa suite Extinction est disponible sur Nintendo Switch depuis août 2020, l'heure est venue pour les dresseurs de monstres de découvrir la genèse de la licence avec la sortie de Nexomon premier du nom. Alors que nous avions jusqu'à présent qu'une simple annonce de parution, l'éditeur PQube et le développeur Vewo Interactive ont dévoilé un trailer s'achevant par la confirmation de la date de sortie du jeu.

Préparez-vous à explorer un monde où vous pouvez attraper, faire évoluer et collectionner plus de 300 Nexomon uniques ! Lancez-vous dans un voyage épique et assemblez votre équipe ultime pour affronter de puissants dresseurs et leurs redoutables Nexomon.

DEVENEZ UN HÉROS

Choisissez parmi sept Nexomon de départ pour commencer votre périple. Formez une formidable équipe pour vaincre de puissants adversaires et sauver le monde de l'infâme Nexolord !

QUE LE COMBAT COMMENCE

Prenez part à des combats animés en 2D au tour par tour face à des Nexomon sauvages, d'autres dresseurs et des champions légendaires ! Vous devrez maîtriser les neuf types élémentaires pour prendre l'avantage en combat.

FORMEZ VOTRE ÉQUIPE

Affaiblissez les Nexomon sauvages pour les capturer et les ajouter à votre équipe. Avec plus de 300 Nexomon à trouver, vous aurez l'embarras du choix pour personnaliser votre équipe selon vos goûts.

DÉCOUVREZ LE MONDE DE NEXOMON

Des forêts épaisses aux dangereux volcans en passant par les paysages enneigés, chaque zone regorge de Nexomon. Attrapez, entraînez et faites évoluer vos Nexomon tandis que vous parcourez les dix régions du monde avec vos compagnons.

RENCONTREZ DES AMIS, AFFRONTEZ DES ENNEMIS

Chaque ville, village et avant-poste est peuplé de personnages uniques, et chacun possède sa propre histoire. Certains seront de fidèles alliés. D'autres chercheront à vous mettre des bâtons dans les roues...