Nexomon + Nexomon: Extinction: Complete Collection - Le Pokémon-Like s'offre une compilation en boîte sur Nintendo Switch

Après la sortie de Nexomon : Extinction et de Nexomon premier du nom sur l'eShop de la Nintendo Switch, PQube et Vewo Interactive ont décidé de faire un coup double pour les joueurs n'ayant pas encore eu l'occasion de jouer à ces deux Pokémon-Like. Attendu dans le courant de l'année 2022, Nexomon + Nexomon: Extinction: Complete Collection proposera ainsi les deux titres sur Nintendo Switch et PS4. Attendue en version physique, cette nouvelle compilation proposera en bonus 3 nouvelles créatures : Prismazor, Carnagrius et Jeeta

Le meilleur des deux jeux : Découvrez les deux jeux à partir du même lanceur.

Créez votre équipe ultime ! Attrapez, faites évoluer et collectez plus de 300 Nexomon uniques dans le jeu de base, et 380 dans Nexomon Extinction.

Choisissez votre Nexomon de départ : 7 créatures uniques au choix dans Nexomon et 9 dans Nexomon : Extinction

Un système de combat au tour par tour profond et captivant

Embarquez pour un voyage épique et explorez 10 régions vibrantes dans le NexoWorld.