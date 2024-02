New Star GP passera la ligne d'arrivée début mars sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de jeux de courses au style néo-rétro, le développeur New Star Games vous propose de découvrir son nouveau titre New Star GP. Le jeu clairement typé arcade vient de franchir les dernières étapes de vérifications, et sera disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 27,79€ à partir du 7 mars 2024 . Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous afin de patienter jusque-là.

NEW STAR GP est un jeu de course arcade rétro qui vous met aux commandes de votre écurie pour affronter vos concurrents sur des circuits intenses et emblématiques, des années 1980 à aujourd'hui.

Améliorez votre véhicule, choisissez vos avantages et votre stratégie pour les passages au stand, et affrontez les autres bolides contrôlés par l'ordinateur au gré des conditions météo variables pour remporter le championnat et débloquer une nouvelle décennie de course automobile !

Invitez vos amis à vous rejoindre pour des courses intenses en écran partagé sur une sélection de championnats prédéfinis, ou utilisez le mode Création de championnat pour élaborer le vôtre !