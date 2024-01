New Star GP - Les courses reprennent sur Nintendo Switch

Les développeurs de New Star Games à qui l'on doit les titres New Star Soccer, Retro Goal et Retro Bowl viennent d'annoncer leur nouveau jeu de course au look rétro : New Star GP. Attendu pour le mois de mars 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous les premières informations ci-dessous.

New Star GP est un jeu d'arcade de sport automobile rapide et passionnant avec des graphismes rétro époustouflants. Comme tous les titres de New Star Games, New Star GP est simple à jouer, mais contient une quantité surprenante de profondeur et de détails qui récompensent les joueurs avec une expérience comme aucun autre jeu auquel ils ont joué.

Jouez en mode Carrière en commençant par les années 80 et parcourez des décennies de course tout en améliorant votre voiture et votre équipe d'assistance, ou chassez les meilleurs scores en mode Championnat, seul ou en écran partagé avec des amis.

Le jeu propose 176 épreuves uniques, dont des contre-la-montre, des courses avec points de contrôle, des courses inversées, des courses rivales, des épreuves d'élimination et des courses de type GP ! Affrontez 45 pilotes uniques à travers les décennies de la course automobile, chacun ayant sa propre personnalité et son propre style de conduite. Faites la course sur 17 magnifiques circuits à travers le monde, tous avec des styles de jeu, des conditions météorologiques et des valeurs d'abrasion de piste uniques, offrant une expérience de course variée qui nécessite des stratégies de course différentes pour maximiser les chances de succès.