New Game+ Expo : retrouvez toutes les annonces en vidéo

La New Game+ Expo s'est tenu ce 23 juin à 17h et nous a permis d'en apprendre pas mal sur les projets de nombreux éditeurs dans les prochains mois. En attendant que nous fassions un résumé de toutes les annonces concernant la Nintendo Switch, nous vous laissons visionner ci-dessous le replay du direct qui s'est tenu quelques heures plus tôt. En tout, ce sont plus de 40 titres qui ont fait leur apparition durant l'événement.

La vidéo ainsi que toutes les informations sur les titres peuvent être visionnées sur la page officielle de la New Game+ Expo, accessible juste ici. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous avez retenu de ce salon dans les commentaires !