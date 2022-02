Never Alone: Arctic Collection annoncé sur Nintendo Switch

Alors que Never Alone est sorti sur l'eShop de la Nintendo Wii U en 2015, la licence vient de signer son retour sous le nom Never Alone: Arctic Collection sur Nintendo Switch. Au menu, le jeu original accompagnée de l'extension Foxtales, avec une sortie prévue pour le 24 février prochai n sur la console hybride. Mais ce n'est pas tout, nous avons également la confirmation par E-Line Media qu'une suite sobrement intitulée Never Alone 2 est également en cour de développement, avec une sortie prévue pour 2024 (pas tout de suite donc...).

Voyagez en compagnie de Nuna et du renard à la recherche de la source du blizzard éternel qui menace la survie de tout ce qu'ils ont jamais connu. Never Alone est un jeu de plateforme atmosphérique développé en collaboration avec les Iñupiat, un peuple originaire d'Alaska, tiré d'un conte traditionnel transmis de génération en génération. Guidez les deux personnages en mode Un joueur ou coopérez avec un ami pour franchir la toundra glaciale, sauter sur de traîtres blocs de glace, nager dans des cavernes sous-marines et affronter des ennemis, étrangers comme familiers. Figurant sur plus de 75 listes de "Meilleur jeu de 2014" et vainquer du prix "Meilleur premier jeu" aux BAFTA Games Awards 2015, ce sont près de 40 membres de la communauté, conteurs et anciens natifs de l'Alaska qui ont contribué à la réalisation de ce jeu.