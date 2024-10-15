Neva: Prologue - Le DLC est disponible

Si vous avez envie de prolonger l'expérience de Neva, le DLC Prologue est désormais disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents au petit prix de 2,99€. Nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Au début de Neva: Prologue, Alba suit une nuée de papillons blancs dans des marais corrompus. C’est ici qu’elle découvre un louveteau apeuré, seul et perdu. Pour survivre, Alba doit gagner la confiance du louveteau et le guider au travers des marais désolés, mais aussi des forces obscures qui les hantent.

Pensé pour être joué après l’aventure principale, Neva: Prologueoffre un défi et un scénario taillés pour celles et ceux qui reviennent dans son univers. Le DLC ajoute trois nouveaux environnements offrant chacun leurs propres mécaniques, leurs ennemis uniques et leur intense combat de boss. Les plus complétionistes auront le plaisir de se mesurer à cinq défis cachés pour mettre leur exécution à l’épreuve.