NetherWorld - Une sombre aventure se dévoile sur Nintendo Switch

Le studio espagnol indépendant Hungry Pixel vient de signer un partenariat avec SelectaPlay pour la distribution de leur prochain titre NetherWorld, un jeu d'action / aventure en 2D à l'humour noir. Attendu sur Nintendo Switch et PC (Steam) dans le courant de l'année 2025 , le titre aura le droit à une sortie dématérialisée, mais également à une édition physique ! En attendant davantage d'informations, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Depuis qu'il a atteint son objectif de financement sur Kickstarter, le développeur Hungry Pixel s'est employé à créer une expérience narrative unique avec NetherWorld. Suivez l'histoire du protagoniste Medoo, l'étrange méduse, après avoir été abandonné par sa femme. Alors qu'il noie son chagrin au fond d'une bouteille de vodka, Medoo se retrouve perdu dans un monde surréaliste et tordu et doit traverser une terre sombre et décadente peuplée de créatures répugnantes et de compagnons de voyage excentriques.

NetherWorld présente les caractéristiques suivantes :

Une histoire tordue - Voyagez dans un pays dérangé où des mages sous coke, des entrepreneurs prostitués, des mafieux, des enfants sociopathes, de vieux pervers et bien d'autres personnages excentriques cherchent à réparer les morceaux de votre vie brisée, ou du moins à essayer de le faire. (spoiler - la plupart d'entre eux ne feront qu'empirer les choses !)

Des mini-jeux délirants - Gagnez de l'argent et d'autres objets utiles en participant à des concours de boisson, en faisant des rencontres amoureuses ( !), en tirant sur des trucs ou en contrôlant une tique bionique appelée Joe dans des donjons souterrains crasseux ressemblant à ceux d'un voyou. Accomplissez des quêtes au cours de l'histoire et soyez récompensé par des chapeaux spéciaux, des masques, des armes et d'autres objets de mission.

Combats de boss délirants - C'est l'heure de botter des fesses tordues ! Survivez à des combats de boss sauvages au cours de votre folle aventure en utilisant toutes sortes de pistolets, d'armes et d'objets environnementaux... ou affrontez-les sans armes !