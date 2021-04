Netflix dévoile la bande-annonce de l'ultime saison de son anime Castlevania

Triste et heureuse nouvelle à la fois pour les fans de l'anime Netflix Castlevania, la saison 4 qui sortira le 13 mai prochain sera la dernière de la série ! Après 3 saisons et 22 épisodes, il est temps de dire au revoir au meilleur anime de jeux vidéos produit par Netflix. Ce qui fut une belle aventure avec moult péripéties, personnages incroyables et surtout une belle adaptation de la saga vidéo ludique éponyme prendra fin après une ultime saison composée de 10 épisodes.

Pour l'occasion, Netflix a tout de même sorti le grand jeu avec une belle bande-annonce et un artwork des plus classes que vous pouvez voir en bas de cet article.

Et vous, suiviez-vous les aventures de Trevor, Alucard et de Sypha avec assiduité ? Comment prenez-vous cette nouvelle ?

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA