Netflix fait monter la pression autour de la dernière saison de Castlevania avec des images inédites

Après la bande-annonce, Netflix continue sa campagne promotionnelle autour de son adaptation très réussie de la licence Castlevania, au menu du jour c'est 9 sublimes images totalement inédites que nous avons pu découvrir grâce au compte twitter @NetflixGeeked. Parmi ces images, des visages familiers comme ceux d'Alucard, d'Isaac, d'Hector, de nos héros ou bien encore spoiler de Dracula spoiler. Nous découvrons aussi via ces visuels des personnages totalement inédits comme le fameux chevalier en armure de la bande-annonce avec cette fois-ci un aperçu de son visage. L'animation et les traits semblent avoir encore gagné en qualité depuis la saison dernière, la série ne fait vraiment que s'améliorer visuellement de saisons en saisons.

La saison 4 de Castlevania sortira sur Netflix le 10 mai prochain . Êtes-vous aussi pressés que nous de découvrir la conclusion de cet excellent anime ?

you’ve been good this week, so here’s 8 brand new Castlevania photos from Season 4 (1/2) pic.twitter.com/l0knDNrB9q