Néro & Sci ∫ Integral Edition va vous faire aimer les maths sur Nintendo Switch

Le studio indépendant Souris-Lab est de retour sur Nintendo Switch en cette fin de mois de mai, et il est bien déterminé à vous réconcilier avec les maths grâce à son dernier titre Néro & Sci ∫ Integral Edition. Derrière ce nom se casse un jeu mêlant plateformes et énigmes mathématiques validés par les enseignants-chercheurs de l’IREM Lyon, et pensé pour les joueurs à partir de 13 ans. Attendu pour le 27 mai 2026 sur l'eShop, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Dans Néro & Sci, les joueurs explorent un monde coloré composé de nombres, formes et symboles mathématiques, tout en résolvant des énigmes par l’observation et l’expérimentation. Le jeu rend la réflexion mathématique intuitive et accessible, en solo, entre amis ou en famille, autant pour les esprits analytiques que pour les créatifs.



Souris-Lab a collaboré avec les enseignants-chercheurs en didactique de l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques (IREM Lyon), qui ont validé l’accessibilité des concepts et mécaniques du jeu pour un large public de joueurs. Néro & Sci ∫ Integral Edition a été pensé pour les joueurs à partir de 13 ans et propose une courbe de difficulté progressive qui s’intensifie au fil de l’aventure tout en plaçant l’expérimentation environnementale au cœur du gameplay.

Résolvez des puzzles basés sur les mathématiques en sautant de plateforme en plateforme dans un monde coloré fait de nombres et de formes géométriques. Rejoignez Néro et Sci dans leur aventure, seul ou avec un ami, et voyagez à travers 4 mondes uniques conçus pour stimuler la logique et la réflexion mathématique. Sautez, réfléchissez, résolvez et explorez le monde d’Héméide 36 niveaux répartis dans 4 mondes distincts

Choisissez entre le mode solo ou multijoueur local : incarnez Néro ou Sci

Plus de 20 heures de jeu avec une forte rejouabilité Un entraînement amusant pour le cerveau Mécaniques de gameplay recommandées par l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques (IREM Lyon)

Difficulté progressive et système d’indices conçus pour les joueurs de 13 ans et plus

Un guide détaillé des énigmes du jeu est disponible sur notre serveur Discord, pour ne pas se sentir bloqué !

Source : Nintendo