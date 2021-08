NERF: Legends - La célèbre gamme de jouets se décline en jeu vidéo cet automne sur Nintendo Switch

Après avoir conquis le cœur des plus jeunes avec sa gammes de pistolets/blasters jouets, NERF revient en 2021 sous la forme d'un jeu vidéo. Baptisé NERF: Legends, ce nouveau jeu prendra la forme d'un FPS, et est développé par Hasbro. Attendu d'ici la fin de l'année sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, nous vous laissons toutes les dernières informations concernant le jeu ci-dessous.

À propos de NERF: Legends : NERF : Legends est un FPS rapide, énergique et amusant pour tous ! Plongez dans un monde de science-fiction futuriste avec une gamme complète de blasters NERF iconiques à portée de main, et affrontez des légions de robots et leurs maîtres ultimes. Démontrez vos compétences en effectuant des tirs de haute volée dans le mode solo ou affrontez vos amis dans le mode multijoueur en ligne pour devenir l'ultime légende NERF. Caractéristiques principales : Réalisez des tirs incroyables avec 15 blasters NERF authentiques des lignes Mega, Ultra et Elite, y compris les nouveautés de 2021 !

Une campagne solo intense avec une variété d'ennemis, combats de boss et défis extrêmes à travers 19 lieux fantastiques.

Superchargez vos explosions avec de puissantes améliorations pour vos fléchettes : fléchettes à attraction magnétiques, repoussantes, à tête chercheuses ou encore à retardement pour changer le cours de la bataille.

Créez votre propre personnage sur mesure, et personnalisez vos blasters avec des atouts et des skins améliorables.

Testez votre puissance contre de vrais joueurs dans des matchs multijoueurs en ligne en équipe de 4 contre 4, et en free-for-all à huit joueurs, avec des parties cross-plateformes sur toutes les consoles.