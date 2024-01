Neptunia: Sisters VS Sisters est disponible sur Nintendo Switch

Nouveau spin off de la licence Neptunia orienté Action-RPG, Neptunia: Sisters VS Sisters est enfin disponible sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu mettant en avant la version Digitale Deluxe du titre.

Aperçu du gameplay Dans Neptunia: Sisters VS Sisters, vous incarnez les aspirantes au statut de déesse, menées par Nepgear, qui s'éveillent après deux longues années de sommeil pour découvrir que Gamindustri a été renversée par la menace du phénomène Trendi. Pendant leur absence, les habitants de Gamindustri (alors incapables de quitter leur foyer à cause des monstres qui rôdent dehors) se sont mis à utiliser un nouvel appareil, le rPhone, pour communiquer entre eux. Vous devez à présent travailler main dans la main avec vos amis (qu'ils soient nouveaux ou de longue date) pour empêcher la destruction du Gamindustri que nous connaissons ! Caractéristiques principales Combo en puissance ! – En parcourant Gamindustri, vous rencontrerez des multitudes d'ennemis à combattre ! Servez-vous de vos combos pour enchaîner vos attaques ensemble en temps réel. Prenez le contrôle du champ de bataille dans ce système de combat unique qui mélange la tactique et l'action ! Portez les couleurs de Planeptune avec 2 nouveaux personnages jouables – Au cours du jeu, vous découvrirez tout un tas d'accessoires amusants à mettre sur les membres de votre équipe. Prenez une photo grâce au mode Photo et utilisez la nouvelle fonctionnalité « style Manga », exclusive à la sortie du jeu sur Nintendo Switch™. Dès le début du jeu, incarnez des personnages créés par deux développeurs de jeux de légende : Higurashi (créée par Ryukishi07) et Shanghai Alice (créée par ZUN). La version Nintendo Switch propose également deux nouveaux personnages jouables exclusifs : Maho et Anri ! Entendez-vous les gens chirper ? – Après la dévastation causée par le phénomène Trendi, la grande majorité de la population s'est tournée vers le rPhone pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, y compris la communication. Au cours de votre périple, connectez-vous au réseau social Chirper pour accepter diverses quêtes annexes proposées par des personnes dans le besoin et obtenir des récompenses spéciales ! Jeu d'association – Vous pouvez avoir trois membres de votre équipe en même temps sur le champ de bataille. Associez vos membres d'équipe à un partenaire pour augmenter leurs statistiques et leur accorder des bonus élémentaires. Plus leur lien est fort, plus les bonus seront importants !