Neptunia Riders VS Dogoos trailer lancement Nintendo Switch

Licence habituée aux spin-off, nous découvrons ce jour la curieuse rencontre entre l'univers de Hyperdimension Neptunia et de We Love Katamari. La rencontre de ces deux univers se nomme Neptunia Riders VS Dogoos et est officiellement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents depuis le 28 janvier 2025 . En attendant notre test dédié qui arrivera dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Cette dimension n'est pas Gamindustri... Un nombre considérable de Dogoos ont fait leur apparition et menacent de recouvrir le monde. Pour échapper à cette étrange menace, une motarde solitaire parcourt ce monde mystérieux à la recherche d'une sortie. Caractéristiques Rassemblement de Dogoos — Choisissez l'un des 6 personnages jouables, chevauchez votre fidèle moto et collectez autant de variantes de Dogoo que possible pour gagner ! Tout en traversant 15 niveaux pleins de Dogoos, Uzume doit trouver un moyen de libérer ses amies de leur étrange fascination pour les Dogoos ! Chasseuse de Dogoos — Collecter des Dogoos n'est pas difficile, mais voler des Dogoos est une tout autre affaire ! Certains personnages brillent davantage en combat rapproché, tandis que d'autres maîtrisent les attaques à distance. Exploitez leurs forces (et leurs faiblesses !) pour devenir une vraie chasseuse de Dogoos ! Gare aux morsures — Ces Dogoos ont beau être adorables, certains d'entre eux sont dangereux. Les Dogoos ont différents comportements spécifiques, et ils ont des effets positifs/négatifs lorsque vous les collectez. Découvrez les effets positifs et négatifs des Dogoos et utilisez-les à votre avantage ; vous pouvez même envoyer les plus méchants sur vos adversaires ! Personnalisez votre moto — Vous voulez avoir du style lors de la prochaine réunion des motards ? Impressionnez (ou effrayez ?) les Dogoos en modifiant le châssis, le silencieux, les pneus et d'autres éléments de votre moto ! Ces personnalisations peuvent augmenter la défense, la vitesse maximale, l'accélération et même la maniabilité, ce qui aidera les déesses à prendre l'avantage !"

Source : Nintendo