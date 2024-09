Neptunia Riders VS Dogoos - Combattez sur vos motos en janvier 2025 sur Nintendo Switch

La licence Neptunia s'offre une nouvelle fois un spin-off avec la sortie prochain de Neptunia Riders VS Dogoos. Attendu en version physique et dématérialisée sur Nintendo Switch et supports concurrents, NIS America et Reef Entertainment viennent de confirmer que le titre sera disponible dans le courant du mois de janvier 2025. La version européenne du jeu aura finalement le droit à des sous-titres en français et un doublage japonais. Toujours développé par Compile Heart, nous vous laissons découvrir le teaser de ce jeu d'action ci-dessous.

Cette dimension est différente de Gamindustri...

Un grand nombre de Dogoos distincts apparaissent et menacent de recouvrir la terre.

Pour s'échapper de cet autre monde, un cavalier solitaire arpente le monde mystérieux à la recherche d'une sortie.



Dogoo Day Care - Choisissez l'un des 6 personnages jouables, parcourez le pays sur votre fidèle moto et collectez autant de variantes de Dogoos que possible pour gagner ! Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans 15 étapes remplies de Dogoos, Uzume doit trouver un moyen de sortir ses amis de leur étrange fascination pour les Dogoos ! Le chasseur de primes Dogoo - Collectionner des Dogoos peut être un jeu d'enfant, mais voler des Dogoos est un jeu d'enfant ! Certains personnages sont plus doués pour le combat rapproché, tandis que d'autres excellent dans les attaques à distance. Trouvez les points forts (et les points faibles, bien sûr !) pour devenir un véritable chasseur de primes Dogoo ! Ces Dogoos font du vélo - Aussi mous et adorables que soient ces Dogoos, certains d'entre eux peuvent être une véritable menace. Chaque Dogoo a des comportements spécifiques, ainsi que des effets positifs/négatifs lorsqu'on les ramasse. En apprenant les effets positifs et négatifs des Dogoos, vous pouvez les utiliser à votre avantage et même jeter les plus méchants à votre adversaire ! Personnalisez votre moto - Vous voulez montrer votre moto lors de la prochaine rencontre de motards ? Impressionnez (ou effrayez ?) les Dogoos en modifiant la carrosserie, le silencieux, les pneus et autres accessoires de votre moto ! Ces personnalisations peuvent donner aux déesses une meilleure défense, une vitesse maximale, une meilleure accélération et même une meilleure manœuvrabilité. Ces améliorations peuvent vous permettre de remporter la victoire !