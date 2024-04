NeoSprint - Les courses arcade reprennent du service sur Nintendo Switch

Atari vient de confirmer le retour de ses jeux de courses arcade sur consoles modernes avec la sortie prochaine de NeoSprint. Attendu dans le courant de l'été 2024 , le titre proposera aux joueurs un jeu de course proposant entre-autres des circuits personnalisables, des courses en coopération et de multiples modes de jeu promettent une expérience de course effrénée inspirée de la série classique Sprint Arcade.

Avec NeoSprint, Atari revient au format de course à écran unique rendu populaire dans les années 1970 par les machines d'arcade Sprint Series. NeoSprint améliore la formule du mono-écran avec des caractéristiques contemporaines, y compris une présentation isométrique 3D riche et colorée, des voitures améliorables, un constructeur de circuits et la possibilité de se mesurer aux meilleurs temps des joueurs du monde entier.

Caractéristiques :

Créateur de pistes : Créez et partagez vos pistes et circuits de rêve avec la communauté des joueurs de NeoSprint. Construisez des pistes avec des sauts et des virages jusqu'à trois niveaux de hauteur dans trois biomes différents. Partagez vos meilleures créations et préparez-vous à concourir pour le meilleur temps.

Le chaos multijoueur : Préparez-vous à un véritable chaos de type arcade en affrontant jusqu'à huit autres joueurs. Les amitiés seront mises à l'épreuve et les rivalités naîtront.

C'est une carrière : Faites progresser votre carrière dans le mode campagne solo en participant à plusieurs coupes de course sur des circuits de plus en plus difficiles. Au fur et à mesure de votre progression, vous débloquerez de nouvelles décorations et de nouvelles livrées de voiture.

La course à votre façon : Améliorez vos compétences de conduite en relevant les défis de la course d'obstacles et du contre-la-montre, puis passez à la vitesse supérieure en mode Campagne et Grand Prix. Il y a beaucoup de contenu de course pour tous les types de joueurs.

Voitures personnalisées : Neuf types de voitures, des voitures musclées aux voitures de sport, toutes dotées d'une vitesse, d'une accélération et d'une maniabilité uniques. Chaque voiture est personnalisable avec des couleurs et des décalcomanies sur le thème d'Atari. Créez la voiture de vos rêves et lancez-vous dans la course !